Гройсман: санкции против РФ нужно усиливать

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за усиление санкционной политики в отношении Российской Федерации. "Надо продолжать санкции. Их вводили, как наказание за агрессию. Поэтому их надо усиливать, чтобы цена России за варварство и убийство была высокой. Я за то, чтобы Россия вернулась в пределы границ и сконцентрировалась на своих проблемах - не за счет других государств", - сказал он во время встречи с иностранными СМИ в Киеве, сообщает пресс-служба Кабмина Украины во вторник.



Премьер подчеркнул, что Украина никогда не была врагом РФ, но "Россия стала врагом демократического мира, в том числе Украины".



"Они (россияне) обстреливают наши территории с нашей же (оккупированной) территории. Ключевой вопрос к России - они ввели войска, вошли в наш дом, они должны выйти", - добавил В.Гройсман.

