Штайнмайер рассчитывает на активизацию переговоров в "Нормандском формате"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассчитывает на активизацию переговоров в "Нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, Россия).



"Я думаю, что все переговоры… приведут к тому, что Нормандский процесс получит новый статус активности. Мы сможем сказать, что "Нормандский формат" будет активизирован", - сказал Ф.-В.Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве.



Глава ФРГ также подчеркнул, что существование "Нормандского формата" как переговорной площадки само по себе важно для предотвращения дальнейшей эскалации на Донбассе и поиска идей для полной реализации Минских соглашений.



Ф.-В.Штайнмайер также выразил надежду на то, что идея миротворческой миссии ООН на Донбассе будет успешно согласована.



Как сообщалось, 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что главы МИД уже ведут подготовку возможной встречи в рамках "Нормандского формата" на высшем уровне, хотя точная дата пока не назначена.

