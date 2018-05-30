В Украине нет сыворотки от ботулизма - КГГА

В Украине в этом месяце зафиксировали новые случаи ботулизма, однако сыворотки от болезни в стране пока нет. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.



"У нас в Украине сыворотки от ботулизма нет, она - не сертифицирована. Департамент здравоохранения Украины не закупает эту сыворотку - это квота Минздрава. Департамент не смог бы ее приобрести, даже если бы хотел, поскольку она не является сертифицированной", - рассказала собеседница.



По ее словам, ранее сыворотку закупали в Москве, однако пока альтернативы в Минздраве не придумали.



