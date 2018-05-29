FT: ЕС намерен сократить финансирование Восточной Европы

Еврокомиссия собирается урезать финансирование стран Центральной и Восточной Европы более чем на €30 млрд. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на проект бюджета. Как стало известно, Польша и Венгрия потеряют значительную часть финансирования. В свою очередь Италия и Греция получат дополнительные средства.



Уточняется, что финансирование Польши уменьшится на 23% — €19,5 млрд. Финансирования Венгрии, Чехии, Эстонии и Литвы сократится 24%.



По словам министр развития Польши Ежи Квецинского, подобные меры «совершенно несправедливы» и они могут привести к дальнейшему росту напряженности между восточным и западным блоками в ЕС.

