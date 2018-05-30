Германия заинтересована в продолжении реформирования Украины - Штайнмайер

Германия продолжает поддерживать проведение реформ в Украине, заявляет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.



"Германия всегда была готова поддержать процесс украинской трансформации, украинских реформ… Мы также знаем, что… реформы проводить нелегко – это достаточно долгий путь, трудный путь, и надо создавать новые институции и необходимо, чтобы этот процесс продолжился последовательно дальше. Особая немецкая заинтересованность состоит в том, чтобы этот процесс реформ продолжался, в том числе и в плане борьбы с коррупцией", - сказал Ф.-В.Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве.

