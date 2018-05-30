Украина будет защищать свои интересы в Черном и Азовском морях - Порошенко

Украина будет использовать все возможные инструменты для защиты собственных интересов в Черном и Азовском морях. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает УНН.



"В частности мы намерены использовать все возможные инструменты и для защиты украинских суверенных интересов в акватории Черного и Азовского морей. Речь идет и о незаконного возведения Керченского моста и ограничения украинского судоходства в регионе", - заявил Порошенко.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сегодня проводит встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится с официальным визитом в Украине 29-30 мая.



Напомним, 15 мая, российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а “необходимость” в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.

