Трамп подтвердил, что переговоры по саммиту США - КНДР ведутся в настоящий момент

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что переговоры об организации саммита между лидерами США и КНДР ведутся в настоящий момент. Об этом Трамп написал в Twitter.



Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что он направил в США своего эмиссара - заведующего отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля. Глава Белого дома расценил этот шаг главы КНДР как ответ на его письмо, в котором Трамп известил Ким Чен Ына о решении отказаться от участия в саммите 12 июня в Сингапуре, однако выразил готовность провести встречу при наличии условий для нее.



"Мы вместе сформировали прекрасную команду для наших переговоров с Северной Кореей, - написал президент США. - В настоящий момент проходят встречи, касающиеся саммита и других вопросов. Ким Ён Чхоль, вице-председатель Северной Кореи, направляется в Нью-Йорк. Веский ответ на мое письмо, спасибо!"



Заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль обсудит в США подготовку к встрече лидеров двух стран, сообщило ранее агентство Yonhap. По его данным, Ким Ён Чхоль прибыл во вторник из Пхеньяна в Пекин, где по прилету забронировал билет на рейс до Нью-Йорка. Ожидается, что в Нью-Йорке он встретится с госсекретарем США Майклом Помпео для обсуждения последних приготовлений к саммиту КНДР и США.



Трамп на прошлой неделе сообщил, что США по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории саммита США и КНДР 12 июня в Сингапуре, несмотря на то, что ранее он направил Ким Чен Ыну послание, в котором проинформировал его о невозможности встречи из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Также в субботу Белый дом проинформировал, что правительственная делегация направится по ранее утвержденному графику в Сингапур для подготовки к саммиту на тот случай, если он все же состоится. На этой встрече на высшем уровне, как предполагается, должна обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова.

