Штайнмайер: национализм и коррупция угрожают Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал на Украину и сделал ряд официальных заявлений. Он пообщался с прессой после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Штайнмайер имеет на Украине стойкий имидж "пророссийского" политика - именно он был одним из главных лоббистов Европы в деле подписания Минска-2. Также бывший глава МИД ФРГ чаще других говорил о необходимости отмены санкций против России - пусть и с рядом условий.

На этот раз он приехал в Киев обсуждать вопрос миротворцев и урегулирования на Донбассе. А помимо встречи с Петром Порошенко, президент Германии выступил перед студентами Киево-Могилянской академии. Там он неожиданно заявил о вреде "агрессивного изоляционистского национализма" для Украины.



На совместном брифинге с Петром Порошенко президент Германии заявил, что избежать эскалации ситуации на Донбассе удается благодаря "нормандскому формату", а вопрос введения миротворцев ООН постоянно обсуждается в Европе.



"Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что нормандский процесс получит новый статус активности. Мы сможем сказать, что нормандский формат будет активизирован", – сказал Штайнмайер.



Это важное заявление - ранее страны нормандской четверки говорили о предстоящей совместной встрече с Владимиром Путиным после длительного перерыва.



Возможно, заявление Штайнмайера говорит о том, что по вопросам Донбасса снова есть, что обсуждать. Например, миротворцев, по которым активно идут переговоры.



Потом Штайнмайер рассказал, каких именно подвижек он ждет от обсуждений в нормандском формате. Речь идет о миротворческой миссии ООН.



"Я в разных местах говорил об этом (миротворческой миссии на Донбассе - ред.) и с разными партнерами, однако мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса. Я пока не могу рассказать о результатах этих переговоров, или сделать какие-то прогнозы. Но при всех тех разговорах, которые я упоминал, будь то в Берлине, в Ахене или Сочи с разными участниками – речь шла об этой миротворческой миссии ООН, и я могу высказать надежду, что именно таким путем мы сможем сделать шаг вперед", – сказал президент Германии.



Также Штайнмайер подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет. "Нужно пусть и медленно, но двигаться этим путем", - сказал политик.



Президент Германии прокомментировал болезненную для Киева тему "Северного потока-2" - газопровода в обход нашей страны, который в теории резко снизит доходы от транзита российского газа.



В этой связи Штайнмайер призвал Украину не винить его страну из-за строительства газопровода "Северный поток 2". По его словам, у Киева нет причин переживать о потере статуса транзитера газа.



"Вы не должны нас обвинять. Если мы говорим о "Северном потоке 2", мы говорим также и о будущем и безопасности Украины", — сказал он. Штайнмайер подчеркнул, что Германия прикладывает усилия, чтобы обеспечить транзит природного газа через Украину после строительства газопровода.



"Надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем. Наибольшее беспокойство на Украине вызывает то, что она перестанет быть транзитером газа в будущем. Я думаю, что безосновательное переживание", - сказал немецкий президент.



Напомним, что ранее то же самое обещала Порошенко Ангела Меркель - что часть газа будет поступать через Украину. Другое дело, что эти обещания - пока только слова.



После общения с Петром Порошенко Франк-Вальтер Штайнмайер выступил перед студентами Киево-Могилянской академии. Им политик рассказывал, что, по его мнению, является главной угрозой будущему Украины. Среди них политик назвал коррупцию и национализм агрессивного толка.



"Европейский Союз и Международный валютный фонд, например, ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе", - сказал Штайнмайер.



"С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане", - добавил политик.

