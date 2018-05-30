Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области перенес на 1 июня рассмотрение апелляции на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил председательствующий по делу судья.



​Сторона защиты Вышинского ранее подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника на другую дату в связи с занятостью защитников в других делах



"Прошу перенести заседание в связи с отсутствием моего адвоката", — заявил Вышинский на суде.



Судья сообщил, что ближайшая свободная дата — 1 июня. "Заседание состоится в 10.00 (совпадает с мск)", — сказал он.



Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

