СМИ: в Сирии узнали о планах США устроить постановочные акции с применением химоружия

США продолжают готовить постановочные акции с использованием химического оружия в некоторых районах Сирии. Об этом во вторник сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском национальном комитете по реализации конвенции о химоружии.



"США, их разведка и военные службы продолжают готовить постановки в некоторых частях Сирии, подталкивая свои инструменты и агентов к использованию химоружия против невинных сирийских мирных жителей и выдвигая ложные обвинения против сирийского правительства в агрессивном подходе", - приводит агентство слова источника.



Кроме того, по словам источника, в комитете подтвердили получение точной информации о том что боевики, которые ранее работали с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и в настоящее время сотрудничают с американскими силами и так называемыми Силами демократической Сирии (СДС), привезли семьи из районов, контролируемых СДС, на базу США в области нефтяного месторождения Эль-Джафра, чтобы обучить тому, как они должны вести себя при якобы обстреле сирийской армией снарядами с химическими веществами. План, вероятно, будет исполнен в населенном пункте за пределами месторождения Эль-Джафра, сообщил источник.



Источник также добавил, что Сирия осуждает эту новое представление и инструменты США, стоящие за ним, а также подтверждает участие некоторых других западных государств, таких как Франция и Великобритания, в преступлениях, которые будут использоваться снова в качестве предлога для нападений и заговоров против Сирии. Кроме того, Дамаск в очередной раз заявляет, что использование химического оружия является аморальным действием и его применение недопустимо ни под каким предлогом.



В начале апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов применения химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтверждённой информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

