В Киеве признали, что украинские компании помогали строить Крымский мост

В строительстве Крымского моста помогали украинские компании. Об этом сообщил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью порталу Обозреватель.



По словам чиновника, в Киеве не планируют никаких мер в отношении существования моста.



"Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста", - заявил Бабин.



По его словам, были и западные компании, которые предоставляли "определенные технологии, оборудование, моторы".

