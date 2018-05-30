Суд во Львове подтвердил оправдательный приговор Руслану Коцабе

Апелляционный суд Львовской области подтвердил оправдательный приговор Долинского райсуда Ивано-Франковской области в отношении журналиста Руслана Коцабы, обвиняемого в госизмене, сообщила адвокат Татьяна Монтян. Ранее Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение Апелляционного суда Ивано-Франковской области, который признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи.

Таким образом, дело было возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.



"Только что Апелляционный суд Львовской области окончательно… оставил без изменений соответствующее постановление Долинского районного суда Ивано-Франковской области", — написала Монтян на своей странице в Facebook.



Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".



Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене.

