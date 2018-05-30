САП передала в суд обвинительный акт по делу бывшего следователя Суса

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего замначальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса.



Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.



"Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 мая по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры", - говорится в опубликованном сообщении.



Сус подозревается в хищении имущества и декларировании недостоверной информации.



НАБУ сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

