Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на миллиард евро

Постпреды стран ЕС одобрили во вторник соглашение с Европарламентом о выделении нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро в виде кредитов, сообщила пресс-служба Совета ЕС.



"Комитет постпредов стран ЕС (основной подготовительный орган Совета ЕС – ред.) от имени совета одобрил соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Еще 1 миллиард евро кредитов покроет потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет", — говорится в сообщении.



Кредиты должны быть направлены на поддержку мер экономической стабилизации и программы структурных реформ, дополняющих ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами.



Еврокомиссия в марте предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки в размере до 1 миллиарда евро. Предложение проходило согласование в Совете ЕС и Европарламенте, в результате чего был найден их компромиссный вариант. Требовалось его одобрение отдельно Советом ЕС и Европарламентом.

