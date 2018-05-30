МИД России призвал ОБСЕ не ослаблять давление на Киев

РФ после начала блокировки на Украине российских СМИ призывает ОБСЕ и другие международные организации не ослаблять давление на Киев, чтобы помешать подавлению свободы слова, говорится в комментарии МИД РФ. "Призываем ОБСЕ и другие профильные международные организации не ослаблять давление на украинские власти с целью пресечения проводимой ими беспрецедентной политики репрессий в отношении СМИ и подавления свободы слова в стране", — говорится в комментарии МИД РФ.