Кабмин опубликовал список предприятий большой приватизации-2018

Правительство Украины опубликовано распоряжение об объектах большой приватизации государственной собственности в 2018 году.



Согласно опубликованному пресс-службой Кабмина документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя при утверждении списка на заседании Кабмина 10 мая говорилось о 26 предприятиях.



Так, в опубликованном списке есть пять облэнерго ("Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго") и четыре теплогенерирующих предприятия ("Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль"), а также компания "Центрэнерго".



Также в перечень вошли "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Турбоатом", "Азовмаш", завод "Электротяжмаш", "Днепровский электровозостроительный завод", "Одесский припортовый завод", "Сумыхимпром", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Президент-Отель", ОАО "Ориана", ЧАО "Индар", "Украгролизинг".



Таким образом, в окончательный перечень не попали "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

