В Минздраве назвали "совпадением" смерти 18 детей после прививок в прошлом году

Смерти детей, которые по времени совпали с проведением иммунопрофилактики, не связанны с вакцинацией, в 2017 году ни один ребенок не умер из-за иммунопрофилактики, разъяснили в Министерстве здравоохранения Украины.



"В 2017 году было зафиксировано 18 смертей детей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией", - заверили в ведомстве.



Кроме того, в министерстве отметили, что Украина демонстрирует снижение количества случаев детской смертности. Так, в 2010 году было зафиксировано 5,491 тыс. случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, а в 2016 году – 3,610 тыс. случаев.



"В том же 2016 году уровень детской смертности детей до одного года составлял 2,955 тыс. случаев. Это около восьми смертей в день, и иногда случается так, что смерть ребенка совпадает с вакцинацией во времени. Все случаи детских смертей были расследованы, причина смерти установлена", - подчеркнули в министерстве.



Среди 18 случаев, в которых смерть ребенка по времени совпала с вакцинацией, летальный исход был связан с врожденными пороками развития (например, врожденный порок сердца), которые могли вызвать сердечную, сердечно-легочную недостаточность менингококцемия, гидроцефалия, пневмония, синдром внезапной смерти, врожденный иммунодефицит и асфиксия (удушение).



Всего на протяжении 2017 года было вакцинировано 1,361 млн человек.

