Лавров: Москва не ограничивает работу украинских СМИ в России

Российские власти не ограничивают работу украинских СМИ в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в обновленный санкционный список Украины, который Совет национальной безопасности и обороны утвердил 2 мая этого года. Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.



"На Украине практически запрещены все российские СМИ, журналистов выгоняют, не впускают. Ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают о действий, вызывающих много вопросов. Но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов либо других не принимаются", — заявил Лавров, выступая перед студентами в Белоруссии.



Он отметил, что РФ была вынуждена в рамках ответных мер придать статус иностранных агентов ряду СМИ, "но это не ограничивает их возможности работать в РФ".



"Представители украинских СМИ достаточно резко не только пишут и освещают, что происходит в России. Они достаточно агрессивно выступают, когда мы проводим пресс-конференции, куда они приглашаются, никого не отлучаем от общение с МИД, от аккредитации МИД", — добавил министр.



Он также отметил, что свободу слова ограничивать можно только при наличии угрозы национальной безопасности, физическому и моральному здоровью общества.



"Конечно, интерпретировать можно по-разному. Но, я думаю, если ответственно подходить к своим обязанностям, то вполне можно обеспечивать свободу в сфере массовых коммуникаций, но выявлять случаи, которые могут нести в себе угрозу безопасности, угрозу нравственным ценностями", — добавил министр.



Он привел в пример использование соцсетей террористами. "Уверен, что профессионалы должны найти возможности минимизировать риски использования террористами соцсетей и других возможностей цифровых технологий и при этом не ущемлять права граждан в сфере свободного общения", — заявил министр.



Среди опасностей он также назвал использование соцсетей педофилами, пропаганду гомосексуальных отношений. "Мы будем все, чтобы наши ценности, христианские ценности, православные ценности были ограждены от подобного рода угроз", — добавил Лавров.

