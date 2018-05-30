США нацелены на то, что саммит с лидером КНДР пройдет 12 июня или чуть позже

Администрация президента Дональда Трампа нацелена на проведение саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня или чуть позже. Об этом заявила во вторник в эфире телеканала Fox старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.



"Если саммит не удастся провести 12 июня, то он может состояться вскоре после этой даты. Посмотрим, как будут развиваться события, что не раз подчеркивал президент. Если его устроит то, как идет подготовка к встрече, то все будет реализовано", - отметила Конуэй.



По ее словам, Вашингтон считает, что письмо, направленное Трампом 24 мая Ким Чен Ыну о невозможности проведения 12 июня саммита из-за враждебных заявлений Пхеньяна, явно поспособствовало тому, что КНДР стала более серьезно относиться к обсуждению вопросов, связанных с организацией встречи.



Как ожидается, в Нью-Йорк в среду должен прилететь заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль в рамках приготовлений к саммиту. И Белый дом подтвердил во вторник, что с ним встретится госсекретарь Майкл Помпео.



Комментируя предстоящий визит Ким Ён Чхоля, газета Washington Post написала во вторник, что "в последний раз столь высокопоставленное северокорейское официальное лицо приезжало в США почти 18 лет назад". В октябре 2000 года бывший в то время президентом Билл Клинтон принял в Белом доме в рамках усилий по денуклеаризации Корейского полуострова первого заместителя председателя Комитета обороны КНДР Чо Мён Рока. "Ходят также слухи о том, что и сам Ким Чен Ын может совершить поездку в США, в то время как предпринимаются лихорадочные попытки спасти саммит", - замечает Washington Post.



Она также указывает на то, что Ким Ён Чхоль, "бывший глава северокорейской разведки, был в свое время включен министерством финансов США в санкционные списки за причастность к деятельности, связанной с разработкой Пхеньяном ядерного оружия", и поэтому Вашингтону придется давать ему специальное разрешение на въезд в страну. "Помпео уже встречался с ним дважды - в апреле и в текущем месяце, когда ездил в Пхеньян", - отметило издание.

