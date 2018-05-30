Apple может отказаться от использования LCD-экранов

В сентябре этого года компания Apple, по слухам, представит три новых смартфона iPhone. Как предполагалось ранее, два из них получат OLED-дисплеи, а третья модель будет оснащаться LCD-экраном. Однако теперь в СМИ появилась информация о планах Apple отказаться от использования LCD-экранов в своих смартфонах, пишет Phone Arena.



О том, что Apple решила полностью перейти на использование OLED-дисплеев и оснастить ими все три новых iPhone, сообщило южнокорейское издание Electronic Times со ссылкой на источники в отрасли.



Как отмечает Reuters, это сообщение сильно повлияло на компании, поставляющие Apple LCD-экраны для смартфонов. Так, акции компании Japan Display Inc. в какой-то момент торгов упали на 21%, но затем частично отыграли падение, показав итоговое снижение на 10%. В то же время акции LG Display, которая поставляет Apple OLED-дисплеи, выросли в цене на 5%.



Напомним, в марте сообщалось, что Apple тайно работает над созданием собственного дисплея по технологии MicroLED на секретном предприятии, расположенном неподалеку от штаб-квартиры компании в Калифорнии. Как утверждали источники, компания вкладывает значительные средства в проект по созданию экранов нового поколения, которые должны быть тоньше и ярче современных OLED-дисплеев. Кроме того, MicroLED-дисплеи будут отличаться меньшим энергопотреблением.



Технология создания экранов MicroLED была предложена в 2000 году. Такой дисплей представляет собой набор светодиодов, каждый из которых состоит из трех субпикселей красного, зеленого и голубого цветов. Эта технология во многом сходна с технологией OLED, но вместо органического материала в матрице пикселей в MicroLED-дисплеях используется неорганический материал (например, нитрид галлия).







