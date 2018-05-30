Некоторых людей алкоголь убивает в разы быстрее

Не секрет, что алкоголь производит негативный эффект на организм. Однако для отдельных людей спиртное особенно опасно, отмечает "Росбалт". Британские исследователи обнаружили генетическую мутацию, которая грозит развитием сердечной недостаточности и внезапной смертью при употреблении спиртного.



Эта мутация касается гена, кодирующего белок титин. И она связана с наследственной гипертрофической кардиомиопатией. Открытие было сделано по итогам анализа ДНК 141 пациента. У 13,5% пациентов с алкогольной кардиомиопатией наблюдалась указанная мутация. В одной только Великобритании проблемная версия гена встречается примерно у каждого сотого человека.



Кстати, согласно другому исследованию, достаточно всего одного алкогольного напитка, чтобы пострадал головной мозг. В частности, страдает способность принимать решения. В исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев, употреблявших алкоголь в компании.



Участники выполняли задание на компьютере. Добровольцы пытались не обращать внимания на отвлекающие факторы. Оценивались время и точность их реакции. Эксперимент проводился после приема одного алкогольного коктейля и после употребления апельсинового сока.



Во время эксперимента участникам делали магнитоэнцефалограмму (МЭГ). Специалисты сосредоточились на бета-ритме и тета-ритме. Бета-ритм связан с движением, а тета-ритм - с принятием решений. Оказалось, вследствие употребления алкоголя частота тета-ритма снижалась почти на 50% (по сравнению с апельсиновым соком). На бета-ритм алкоголь не влиял. Кроме того, точность выполнения задания после алкогольного коктейля уменьшалась на 5%.

