В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко

Россйиский журналист Аркадий Бабченко скончался от огнестрельного ранения, полученного возле своего дома в Киеве. Эту информацию подтвердили в Национальной полиции Украины. "Да, есть информация о гибели", - сказали в полиции, уточнив, что речь идет об Аркадии Бабченко. МВД Украины сообщило о том, в столице получил ранения гражданин РФ, 1977 года рождения.

Отмечается, что погибший, который был ведущим одного из телеканалов, умер в катере "скорой помощи".



По данным ведомства, о том, что в Бабченко стреляли, полиции сообщила его жена. По предварительным данным, он получил ранение в спину. Трагедия произошла в Днепровском районе Киева. "Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", - сказали в МВД.



По версии интернет-издания "Украинская правда", которая ссылается на спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, во время покушения супруга журналиста, находившаяся в квартире, услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Она вызвала скорую, но Бабченко умер по дороге в больницу.



Аркадий Бабченко - российский писатель, журналист и военный корреспондент. Он сотрудничал с "Московским комсомольцем", ТВЦ (передача "Постскриптум") и Первым каналом ("Армейский магазин). Также писал статьи для "Новой газеты". В Киеве Бабченко находился с августа 2017 года и вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR.



Очевидная, первая версия убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченка – его профессиональная деятельность. Но о конкретных вопросах говорить пока рано.



Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Интерфакс.



"Первая и очевидная версия – это его профессиональная деятельность. Учитывая его работу", - сказал он.



Вместе с тем глава полиции Киева подчеркнул, что в настоящее время еще рано говорить о более конкретных версиях. Отвечая на вопрос о том, какие еще рабочие версии отрабатываются полицией, начальник главка сказал: "И личная жизнь, и конфликты не связаны с профессиональной деятельностью".



Крищенко сообщил, что журналист был убит в квартире, но его супруга в виду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.



"Это однозначно не самоубийство. Это убийство, но пока у нас никаких данных больше нет, его жена показаний пока не дает, опрашиваются свидетели, на месте работают следственные группы", – сказал он.



По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".



В эфире 112 канала глава полиции Киева рассказал, что в Бабченко было произведено несколько выстрелов, он умер в карете "скорой помощи". По его словам, одна следственно-оперативную группа работает на месте преступления, вторая - в машине "скорой помощи".



Звонок о происшедшем, как отметил начальник главка, поступил от жены Бабченко. Полиция отрабатывает место преступления, прилегающую территорию, устанавливается наличие видеокамер, после чего можно будет говорить о более конкретных версиях произошедшего.



Россия требует от украинских властей приложить все усилия для оперативного расследования убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.



"По поступающей из Киева информации, сегодня в результате вооруженного нападения в Киеве убит российский гражданин, журналист А. А. Бабченко, постоянно проживавший на Украине, - сообщили в МИД РФ. - Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль".



В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", - указали на Смоленской площади.



МИД РФ также выразил соболезнования родным и близким Аркадия Бабченко.

