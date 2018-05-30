Новое руководство Ж/Д вокзалом в Киеве стремительно падает вниз

После смены директора столичного ж/д вокзала он превратился в бесконечную историю о проблемах и бомжах.



Тысячи киевлян и гостей столицы ежедневно посещают этот эпицентр нелегальной торговли и приют для людей без определенного места жительства, которые не брезгуют прямо на вокзале употреблять алкогольные напитки в неограниченных количествах. И ничего им за это не будет. И неважно, что вокруг будут дети, беременные и простые путешественники.



Мы приняли гостей на Финале Лиги Чемпионов, но кого же волнует, что центральный узел железнодорожного сообщения находится в таком состоянии.



Журналистские расследования то и дело раскрывают все прелести работы ж/д вокзала при новом руководстве. А сами сотрудники предприятия говорят о том, что при бывшем руководителе Ирине Хариной такого бардака не было.



И эскалаторы все работали, и нелегальной торговли в так называемой трубе не было и бомжей никто не терпел.



Кроме того, договорняки с правоохранительными органами, которые упрямо “не замечают” всего этого беспредела, а иногда и сами являются организатора беспредела, появились только сейчас.



Так вот, удивительно как же удавалось содержать Киевский вокзал чистым и опрятным Ирине Хариной? Возможно, дело в банальном профессионализме, а возможно в неравнодушии к одному из самых важных объектов инфраструктуры в стране.



Так или иначе, пока не будет изменений в руководстве Ж/Д будет существовать вся эта вакханалия. Ведь на журналистские расследования и призывы общества власть не реагирует.



