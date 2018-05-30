Гройсман vs Данилюк: «сражение при оффшорах»

Министр финансов Александр Данилюк, которого, по слухам, должны вот-вот уволить, в последнее время часто повторяет странные слова: FATCА, BEPS, MLI. Это не заклинания Гарри Поттера, а международные конвенции. По его словам, если мы их не подпишем, то нарвемся на санкции ЕС. Но знающие люди понимают: за дымовой завесой рассказов о санкциях ЕС скрывается важная для олигархов тема оффшоров. Данилюк в последнее время «оседлал» вопрос двойного налогообложения с Люксембургом, Кипром и британскими оффшорами, что еще больше ухудшило его непростые отношения с премьером...



О том, что министр финансов Александр Данилюк не в ладах с премьер-министром Владимиром Гройсманом, известно давно. 23 мая они открыто поконфликтовали на заседании Кабмина, формально из-за того, что главу Проектного офиса реформ при Минфине Яну Бугримову в течение двух лет не назначают замминистра. Но было видно, что это повод, а не причина.



Через несколько дней “Зеркало недели”, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что Гройсман обратился к Верховной Раде с предложением об отставке Данилюка. И что уже рассматриваются две кандидатуры на его место – первого замминистра финансов Оксаны Маркаровой или главы парламентского налогового комитета Нины Южаниной.



По данным ЗН, на предостережения некоторых министров, дескать, отставка Данилюка повлияет на и без того напряженные отношения Украины и Международного валютного фонда, премьер Владимир Гройсман ответил, что сам со всем справится.



Новый министр (если он будет назначен) придет в уже “кастрированное” министерство, у которого забрали управление Государственной фискальной службой: Кабинет министров своим недавним решением подчинил ГФС себе, и таким образом сбор налогов и таможенных платежей отошел под контроль Гройсмана.



Причин, которые испортили отношения премьера и министра финансов, много. И одна из них – это отношение к оффшорам. Общеизвестно, что самым крупным инвестором в экономику Украины является Кипр: за годы независимости из него зашло свыше $10 млрд. Только наивный не понимает, что это реинвестированные деньги украинских олигархов.



Второе место занимают Нидерланды (голландские оффшоры), а третье – Россия. Великобритания влила в Украину $2,1 млрд., главным образом за счет своих островных оффшорных юрисдикций. Отдельно Виргинские острова – еще $1,6 млрд. Швейцария – $1,5 млрд. и Люксембург – почти миллиард.



И вот 2019-й не за горами. Гройсман и Яценюк якобы даже собрались идти на выборы если не вместе, то заодно. Ситуация в экономике тяжелая. Денег нет и неизвестно. Бюджетные расходы растут. Долги выплачивать надо. Правительство заинтересовано выколотить деньги из олигархов, но не все министры разделяют эту позицию

Гройсман, глядя на все это, понимает, что еще немного, и бюджет останется без большого “куска” налогов. Волшебные слова FATCА, BEPS, MLI на него не действуют. В санкции ЕС, которыми пугает Данилюк, он верит слабо. А МВФ денег не дает и так. Так что отставка министра финансов ничего не изменит. Вопрос вообще не в Данилюке, а в том, стоит ли Гройсману объявлять войну оффшорам

В 2013 году “антинародный режим” подписал с Кипром очень приятную для олигархов, особенно из металлургического сектора, Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Смысл этого документа, как и всех остальных подобных конвенций, подписанных с оффшорными территориями, грубо говоря, сводится к тому, что компании, у которых есть кипрские инвесторы, не платят налоги тут, где они выше, а платят в оффшорной зоне. И таким образом наш бюджет якобы недополучает миллиарды гривен.В 2014 году, когда Арсений Яценюк был премьером, а Владимир Гройсман спикером Верховной Рады, они затеяли денонсацию Конвенции с Кипром. Но у них ничего из этого не получилось: согласно статье 27 конвенции Украина не имела права расторгнуть ее в одностороннем порядке раньше 2019 года.И вот 2019-й не за горами. Гройсман и Яценюк якобы даже собрались идти на выборы если не вместе, то заодно. Ситуация в экономике тяжелая. Денег нет и неизвестно. Бюджетные расходы растут. Долги выплачивать надо. Правительство заинтересовано выколотить деньги из олигархов, но не все министры разделяют эту позицию.Данилюк, который теперь не отвечает за наполнение бюджета, поскольку ГФС у него забрали – теперь уже и формально, оффшоры, судя по всему, очень любит. Причем давно и взаимно. Его первый публичный конфликт с Гройсманом произошел именно из-за оффшоров, когда Кабмин дал добро на проверку министра финансов на предмет уклонения от уплаты налогов во времена, когда он трудился при АП Януковича. Речь тогда как раз шла об оффшорных фирмах Александра Данилюка на Британских Виргинских островах.Не удивительно, что именно Данилюк спас Кипр от угрозы денонсации Конвенции, подписанной при Януковиче. В июле 2015 года Министерство финансов Украины и правительство Кипра согласовали изменения к этому документу касательно увеличения ставки налога по отдельным видам пассивных доходов.Комментируя договоренность, Минфин заявил, что целью данных изменений является увеличение доходов государственного бюджета от расширения существующей налоговой базы, борьба с уклонением от уплаты налогов и снижение налогового давления на добросовестных налогоплательщиков.Но сначала Яценюк, а затем и Гройсман тормозили внесение обновленной Конвенции на ратификацию парламентом. Данилюк по этому поводу очень напрягался и заявлял, что у нас будут санкции ЕС. Не персонально из-за Кипра, а из-за каких-то загадочных общеевропейских документов, которые надо ратифицировать.Тогда и появились загадочные аббревиатуры: соглашение FATCA, план борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли – BEPS, многосторонняя конвенция MLI об устранении двойного налогообложения и т.д.Уже несколько месяцев подряд Данилюк пугает всех санкциями Евросоюза. И совсем недавно повторил, что если ему “не дадут полномочий до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о выполнении мер, которые касаются соглашений о налогообложении, это так называемый MLI... будет существовать риск применения против Украины экономических санкций со стороны Европейского Союза".Будем откровенны: Минфин слегка лукавит. Говорит – MLI, подразумевает Кипр и другие оффшорные юрисдикции. На том самом скандальном заседании Кабмина 23 мая, когда возник конфликт с Гройсманом, Данилюк прямо заявил: из-за того, что парламент не хочет ратифицировать согласованную им в 2015 году Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром, “страна теряет миллиарды”.Но не Кипром единым озабочен наш Минфин. В сентябре 2016 года Александр Данилюк подписал с послом Люксембурга в Украине (почему этим занялся посол, для автора загадка) Соглашение (конвенцию) об избежании двойного налогообложения между странами.Это позвлило не облагать украинские капиталы, вывозимые в Люксембург, налогом по ставке 15%. В то же время соглашение предполагает, что если любая компания, зарегистрированная в Люксембурге (в том числе оффшорная), владеет, по крайней мере, 20% капитала украинской компании, то дивиденды будут облагаться только по ставке 5%. А не 9% – в соответствии с действующим Налоговым кодексом (с 1 января 2017 года). Ну, и другие приятные мелочи.После Люксембурга Данилюк отправился в Англию. Поскольку вопрос английских оффшоров, как мы писали выше, знаком ему лично, он и тут подправил ситуацию в удобную для олигархов сторону. Украина и Великобритания внесли изменения в соглашение об избегании двойного налогообложения, которое, как было сказано в пресс-релизе, “поможет уменьшить налоговое давление на граждан”. Соответствующий протокол подписали министр финансов Украины Александр Данилюк и государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан. Как я понимаю, в нем фигурировала та же тема с налогообложением дивидендов со ставкой 5% и т.д.Гройсман, глядя на все это, понимает, что еще немного, и бюджет останется без большого “куска” налогов. Волшебные слова FATCА, BEPS, MLI на него не действуют. В санкции ЕС, которыми пугает Данилюк, он верит слабо. А МВФ денег не дает и так. Так что отставка министра финансов ничего не изменит. Вопрос вообще не в Данилюке, а в том, стоит ли Гройсману объявлять войну оффшорам. Это все-таки не винницкие МАФы, а интересы ценой в миллиарды. И кто победит в схватке, сказать очень сложно.