Пакистан и Индия договорились о перемирии в Кашмире

Пакистанские и индийские военные договорились избегать обмена артиллерийскими обстрелами в спорном районе Гималаев Кашмире, где в этом месяце погибли несколько солдат и гражданских лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.



Пакистанские военные в обнародованном во вторник заявлении сообщили, что было достигнуто взаимопонимание между сторонами во время контакта по специальной горячей линии с участием генералов по военным операциям.



В нем говорится, что обе стороны "согласились предпринять искренние меры для улучшения существующей ситуации, обеспечения мира и избежания трудностей для гражданских лиц вдоль границ".



В заявлении также указано, что обе стороны согласились в полной мере выполнить соглашение о прекращении огня 2003 года "по форме и по существу немедленно и обеспечить, чтобы впредь прекращение огня не было нарушено обеими сторонами".



Кашмир разделен между Пакистаном и Индией, и обе страны заявляют о контроле над всей его территорией.

