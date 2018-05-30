Президент отобрал пять новых членов НКРЭКУ – источник

Президент Украины Петр Порошенко отобрал Александра Формагея, Елену Антонову, Оксану Кривенко, Дмитрия Коваленко и Евгения Маглеванного для назначения на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в регуляторе.



"Сегодня утром в НКРЭКУ приедут новые согласованные члены комиссии: Александр Формагей (сотрудник "Укргидроэнерго"), Елена Антонова (из ДТЭК), Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ), Дмитрий Коваленко (из "Укрэнерго") и Евгений Маглеванный (сотрудник Госэнергоэффективности)", - сказал он.



Как сообщалось, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ утвердила перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение



В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеванный, Дмитрий Олефир.



Из этого списка президент должен отобрать и назначить 5 новых членов НКРЭКУ. Еще два члена НКРЭКУ будут назначены по итогам второй "волны" конкурса.

