Apple заблокировала обновление Telegram в App Store с середины апреля

Компания Apple блокирует обновление приложения Telegram в App Store с середины апреля, сообщается на сайте мессенджера.



В разделе «часто задаваемых вопросов» отмечается, что в то же время пользователи Android продолжают получать обновления приложения, включая последнюю версию, касающуюся новых правил Евросоюза работы с персональными данными.



К сожалению, Apple не позволяет Telegram обновить свое iOS-приложение глобально с середины апреля - Telegram



28 мая Роскомнадзор направил письмо компании Apple с требованием прекратить распространение в России мессенджера Telegram и рассылку его сервисных push-уведомлений. Ведомство потребовало от Apple в течение месяца отчитаться о проделанном, пригрозив в противном случае «нарушением функционирования App Store». О блокировке обновлений приложения Telegram в App Store в требованиях Роскомнадзора не упоминалось.



Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России 16 апреля. Поводом к блокировке стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

