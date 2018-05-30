Эксперты назвали худшие фильмы о войне

Британский историк и писатель Энтони Бивор назвал самые худшие военные фильмы. При составлении перечня он оценивал историческую точность и достоверность переданных в лентах событий. Об этом пишет The Guardian.



В список вошли фильмы Темные времена и Дюнкерк, которые эксперт раскритиковал за переизбыток художественного вымысла. Он отметил, что герои первого фильма большую часть времени проводили в бункерах в то время, когда Лондон немцы еще не бомбили.



Что касается Дюнкерка, то Бивор отметил, что в фильме сражения ведутся в основном в море, в то время, как на самом деле они проходили на линии фронта и высоко над побережьем.



Кроме того, по мнению эксперта, режиссер картины Кристофер Нолан не смог показать масштаб Дюнкерской операции.



Также в перечень были включены ленты Патриот с Мэлом Гибсоном, Враг у ворот с Джудом Лоу и Спасти рядового Райана с Томом Хэнксом.



в то же время самой правдивой картиной о войне, по мнению Бивора, является 317-1 взвод. Картина рассказывает о войне во Вьетнаме.

