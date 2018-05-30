Кабмин отложил пересмотр цен на газ для населения

Правительство продлило специальные обязательства для Нафтогаза Украины до 1 августа, передает РБК-Украина.



Постановлением от 22 марта 2017 года правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа, которые заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018 года.



Необходимость в продлении обязательств до 1 августа возникла в связи с продолжающимися переговорами с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета.

