#обыкновенноеубийство

О существовании «известного оппозиционного российского журналиста» Аркадия Бабченко я узнал вчера. Нет, возможно, мельком встречалось его творчество в социальных сетях. По крайней мере, пост об «Абрамсе» на Тверской и раздаче тушенки москвичам, униженно прячущим глаза, наверняка читал. Как и реакцию насчет гибели российских артистов в авиакатастрофе. Собственно говоря, этим резонансное творчество Бабченко и исчерпывается. По крайней мере, обычно в комментариях, связанных со вчерашним убийством в Киеве, пишут именно об «абрамсах» и «танцах на дне Черного моря».



Еще вскользь упоминается работа Бабченко в качестве военного корреспондента на телеканале ART. Опять-таки, о существовании данного СМИ я знал. Наверное. Однажды переключал телеканалы и наткнулся. Но телевизором как таковым не пользуюсь давно. Иногда клацаю, убеждаюсь, что все в штатном режиме. Так вот, о чем это я?



Хэштег #убийствоантипутинскогожурналиста запущен как бы сам собой. Он подхвачен «лидерами общественного мнения», получил реакцию в медиа, стал топовым на телеканалах, и началось шоу, не имеющее ничего общего с реальностью. Да, все согласились с тем, что убийство произошло по заказу российской спецслужбы, а приказ отдал лично Владимир Путин. Под посольством РФ в Киеве уже состоялась акция протеста против «убийства журналистов». Все опять канонично, без изменений. Дело идет к фиксации «попытки дестабилизации ситуации в стране». Логика железная: если бывший российский журналист занимал антироссийскую позицию, то его, вне всякого сомнения, должны были подло убить агенты ФСБ. Как минимум чеченские наемники. В данном случае творчество жертвы и его реальный вес в формировании общественного мнения абсолютно никакой роли не играют.



Почему большинство патриотических «расследователей» пишет о «работе российских спецслужб»? Потому что понимают, что никто не найдет ни исполнителя, ни заказчика убийства (если он есть). Проще, когда надо, свалить все на «террористов Кремля». Это же они виноваты в том, что хотят обострить ситуацию в Украине

Не собираюсь давать никаких оценок ни «творчеству» Бабченко, ни насаждаемой «железной версии о причастности Кремля». Просто констатирую один простой, как пароль «12345», факт: все плохо. Истерия про происки ФСБ есть, а веры в эту версию нет. Еще полтора-два года назад вера была, а теперь – нет

Повторюсь: я не знал о существовании Бабченко и, тем более, о его вкладе в отражение агрессии РФ. Это вполне объяснимо, поскольку профессия журналиста в последнее десятилетие как таковая исчезла. Как и профессия политолога. Теперь пришло время тысяч блоггеров, экспертов, евроатлантистов и прочих «властелинов дум». Появились такие «профессии», как «журналист-расследователь», «журналист антикоррупционер», «оппозиционный журналист», «журналист, сбежавший от преследований режима Путина». Соответственно, политологом может быть любой, кто ведет свой блог на тему «что думал Трамп перед встречей с Меркель». Или же анализирует содержание легендарного плана «Анаконда», о котором доподлинно известно только автору. Не важно. Зато я знал Гонгадзе, когда бегал по парламенту в качестве корра. И для меня большой загадкой одно время было превращение веселого разгильдяя, не очень-то любящего работать, в «символ украинской журналистики». Оказывается, вообще не важно, что человек сделал. Важно, как используется его труп посмертно. В случае с Гией КПД использования был практически стопроцентный. Наверное, то же самое происходит и с фактом убийства Бабченко. Эмоции, совершенно экзотические версии, четкое артикулирование «заказчика». Плюс все вспоминают другие резонансные убийства и делают вывод о том, что «война никуда не делась, она приходит в каждый дом». Странно все это… Буквально пару дней назад была массовая эйфория от футбола, превращения Киева в процветающую европейскую столицу, а теперь все вдруг вспомнили: рядом находится коварный и подлый террористический режим, который убивает своих оппонентов по всему миру. О Шеремете, кстати, почти не вспоминают, больший упор делают на дело Скрипалей в Лондоне. Ну да, оно и понятно – более свежая тема. Теперь все очень быстро становится «баяном». И спустя пару часов «жестокое убийство Бабченко опричниками Кремля» тоже станет баяном.Почему большинство патриотических «расследователей» пишет о «работе российских спецслужб»? Потому что понимают, что никто не найдет ни исполнителя, ни заказчика убийства (если он есть). Проще, когда надо, свалить все на «террористов Кремля». Это же они виноваты в том, что хотят обострить ситуацию в Украине, довести ее до психоза, а затем завоевать.Не собираюсь давать никаких оценок ни «творчеству» Бабченко, ни насаждаемой «железной версии о причастности Кремля». Просто констатирую один простой, как пароль «12345», факт: все плохо. Истерия про происки ФСБ есть, а веры в эту версию нет. Еще полтора-два года назад вера была, а теперь – нет. Потому что, во-первых, всем надоели эти однообразные «отмазки», во-вторых, даже самые параноидально настроенные индивидуумы понимают, что живут в стране, где человеческая жизнь вообще ничего не стоит. Более того, любая резонансная смерть становится объектом ликования одной стороны и страшной истерики – с другой. Убить могут не только агенты Путина, а любой человек в камуфляже и без. За критическое замечание, просто так, в состоянии опьянения, по ошибке.Уже нет такого понятия, как «профессиональная деятельность журналиста». Просто потому, что невозможно назвать обыкновенную пропагандистскую деятельность журналистикой. Точно так же нельзя называть антикоррупционными «расследованиями» заказные статьи, написанные на базе «листочков в папочках» конкурентами. У нас процветает школа золотого унитаза Януковича. Это доминирующий вид «журналистики». Просто очень много народа научилось стучать по клаве и писать рефлексии по поводу своего отношения к окружающей среде. Назвать Путина х...лом и создать образ танка «Абрамс», который утюжит Тверскую, – это вид рефлексии. Возможно, художественной. Не более того. Причем это массовый вид «журналистской деятельности». Не более того. Мы живем в извращенном социуме, который одновременно «отражает варварскую агрессию мордора» и «строит процветающее европейское государство». Большая часть населения понимает, что все это фейковые идеологеммы, но не видит выхода из создавшейся ситуации. Поэтому зачастую убийство – это просто убийство. Ни в коем случае не одобряю подобного, но разве мы чего-то другого ожидали от «новых европейских стандартов жизни»? Каждый день – сплошные криминальные новости. Стрельба, убийство депутатов, гранаты становятся обыденностью. Во всем, конечно же, виноваты спецслужбы иностранного государства и террористы. Или же все дело в том, что за четыре года мы удачно воспроизвели Сомали, только в гораздо большем масштабе?