Кабмин утвердил транспортную стратегию Украины до 2030 года

Кабинет министров Украины утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли. Такое решение Кабмин принял на заседании в среду. Данная стратегияявляется основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины. Остальные документы, касающиеся транспортной отрасли и дорожного хозяйства должны соответствовать положениям данного документа.



Стратегия определяет приоритеты комплексного формирования транспортной политики и эффективного государственного управления, основные направления развития транспортной отрасли Украины на период до 2030 года.



Ее целью является создание интегрированного в общемировую транспортную сеть, безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины; удовлетворение нужд населения в перевозках и улучшение условий ведения бизнеса для обеспечения конкурентоспособности и эффективности национальной экономики.



Как отмечается в документе, реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в ЕС. Стратегия также предполагает достижение Украиной статуса регионального транспортного хаба.



Среди целей концепции: глобализация трансконтинентальных авиаперевозок, применение альтернативных видов топлива, массовую контейнеризацию перевозок, сдерживание автомобилизации в городах за счет развития общественного и мускульного транспорта.



Планируется, что реализация стратегии будет способствовать повышению эффективности внутренних грузоперевозок, благодаря усовершенствованию соответствующей инфраструктуры и объединения ее с международной и Трансъевропейской транспортной сетью.



Согласно документу, в частности, планируется создание сети маршрутов регулярных контейнерных/мультимодальных грузовых поездов, синхронизированных с маршрутами поездов ЕС; а также повышение эффективности использования воздушного пространства Украины путем внедрения свободных маршрутов (FRAU) и навигационных технологий на основе GNSS.



Кроме того, предполагается создание пассажирских и грузо-логистических инфраструктурных комплексов как составной части мультимодальных кластеров с железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, в частности, путем строительства системы мультимодальных транспортно-логистических кластеров и логистических центров на границах, в портах и аэропортах, внутри страны.



Планируется, что реализация данной стратегии позволит Украине уже в 2025 году занять место в Топ-50, а в 2030 году – в Топ-20 мирового рейтинга по индексу логистической эффективности, измеряемому Мировым банком.



Кроме того, согласно стратегии, планируется увеличение объема перевезенных грузов и пассажиров, в т.ч. увеличение объемов перевозок с использованием внутренних водных путей в пять раз, а также включение Украины в Топ-100 крупнейших портов мира по объемам обработки контейнеров.



Планируется также увеличить контейнерные перевозки по территории Украины на транспортных маршрутах "ЕС-Китай", "ЕС-Иран, Индия" и "ЕС-Турция" до 1 млн TEU в 2025 году и не менее 2 млн TEU в 2030 году. При этом к 2025 году планируется достичь доли грузоперевозок в интермодальных транспортных единицах не менее 10%, а в 2030 году – не ниже 20%.



Согласно стратегии, планируется рост объемов инвестиций в транспортную отрасль, которые обеспечат обновление не менее 90% основных фондов к 2030 году, а рост объемов приватных инвестиций в обновление подвижного состава планируется в размере 10,1 млрд грн в год.



Кроме того, к 2030 году планируется достичь уровня локализации производства инновационного подвижного состава на украинских предприятиях на уровне не менее 80%.



Кроме того, к 2030 году планируется увеличить количество дорог общего пользования госзначения с твердым покрытием, которые соответствуют нормативным требованиям до 70% общего количества; сократить часть сельского населения, проживающего на расстоянии более 3 км от таких дорог до 0,5% и охватить 90% сел и деревень регулярным автобусным сообщением.



Что касается охраны окружающей среды, к 2030 году планируется увеличить использование электротранспорта, доведя его количество во внутреннем сообщении до 75%, а также увеличить объемы применения альтернативных видов топлива и электроэнергии.

