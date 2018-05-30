Убийство Бабченко: в Киев едет представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отправляется в Киев, чтобы выразить солидарность с журналистским сообществом Украины в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в среду, 30 мая, Укринформу сообщили в офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.



Отмечается, что представитель ОБСЕ встретится с коллегами убитого журналиста.



"В связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко представитель ОБСЕ Арлем Дезир в настоящее время отправляется в Киев. Его повестка дня еще прорабатывается. Однако он встретится с коллегами Бабченко, чтобы поддержать и выразиать солидарность с журналистским сообществом Украины", - заявили в ОБСЕ.

