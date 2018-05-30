Для модернизации теплосетей в Киеве придется потратить $1,3 млрд

Исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд оценивает модернизацию теплосетей столицы в 1,3 млрд долларов. Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.



"По оценкам иностранных специалистов, модернизация обойдется в сумму около 1,3 млрд долларов. Это огромные средства, которые не могут быть в одночасье выделены из городского бюджета", - сказал он.



По его словам, рассматриваются варианты получения кредитов, кредитования, привлечение инвесторов с последующим возвратом, государственные программы и прочее.



Бинд отметил, что необходимо провести диагностику состояния, создать математическую модель сети с учетом развития города и источников тепла.

