Климкин: Украина готова принять международную помощь в расследовании убийства Бабченко

Украина примет помощь в расследовании убийства российского журналиста Аркадия Бабченко "от международного сообщества, которое заслуживает доверия". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 мая во штаб-квартире ООН, отвечая на вопрос журналистов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".



"Любая реальная помощь - в смысле достичь результата, расследовать это, найти, кто за этим стоял, - будет воспринята с благодарностью. По всем вопросам, где это нужно, мы будем приветствовать такую ​​помощь. Если она будет поступать от международного сообщества, которое заслуживает доверия, конечно же ", - сказал он.



Отмечается также, что во время заседания Совета безопасности ООН 29 мая министр Климкин сообщил о гибели в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.



"Рано делать какие-либо выводы, когда ведется расследование. Но есть поразительное сходство методов, как Россия провоцирует политическую дестабилизацию", - цитировал слова Климкин официальный Twitter-аккаунт МИД Украины.

