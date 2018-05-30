Еврокомиссия поддержала борьбу с пластиком

Европейская федерация бутилированных вод (EFBW) намерена к 2025 году увеличить долю переработки пластиковых бутылок до 90%, передает УНН со ссылкой на verdict.co.uk.



В настоящее время в Европе собирается и перерабатывается в среднем 60% пластиковых бутылок.



“Доля переработка пластиковых бутылок должна быть увеличена. Даже одна бутылка, попавшая на свалку, наносит непоправимый ущерб окружающей среде”, — считает президент EFBW Жан-Пьер Деффис.



В федерации пока не анонсируют, как именно ЕС будет бороться с пластиком. Известно только то, что намерения EFBW поддержали в Европейской комиссии. Там считают, что поддаваться вторичной переработке должны все пластиковые бутылки, производимые в ЕС.



Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в том числе пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

