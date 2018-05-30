Свитолина одержала победу во втором круге Роллан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертый раз подряд вышла на Ролан Гаррос как минимум до третьего круга. Об этом сообщает Теннсиный портал Украины в среду, 30 мая.



В матче второго круга украинка, посеянная под четвертым номером, за 1 час 21 минуту обыграла дебютантку основной сетки турнира 20-летнюю словацкую теннисистку Викторию Кузмову: 6-3 6-4.



За выход в четвертый раунд Свитолина поспорит с 31-й ракеткой турнира 30-летней Михаэлой Бузарнеску из Румынии. Это будет первая встреча между соперницами.



Бузарнеску за всю свою карьеру впервые играет в основной сетке Ролан Гаррос. До 2017 года ей даже не удавалось войти в топ-200 по итогам года. За последние 7-8 месяцев румынка сделала огромный прорыв в рейтинге. В этом году Бузарнеску дважды играла в финалах турниров WTA в Праге и Хобарте, но оба раза проиграла.

