Футболиста потребовали исключить из сборной Англии за татуировку

Нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга потребовали исключить из национальной сборной Англии по футболу из-за татуировки на ноге. Об этом сообщает The Sun.



Перед чемпионатом мира в России форвард выложил в Instagram фото нового тату с изображением винтовки М-16, чем вызвал возмущение британских правозащитников.



Исключить 23-летнего нападающего из состава сборной Англии потребовала организация «Mothers Against Guns» («Матери против оружия»). «Эта татуировка отвратительна и совершенно неприемлема. Мы требуем, чтобы он удалил тату лазером или сделал другой рисунок поверх нее. Если он откажется, его следует изгнать из сборной Англии», — заявила представительница организации Люси Коуп.



Стерлинг ответил на критику. «Когда мне было два года, мой отец погиб от выстрела. Я пообещал себе, что никогда в своей жизни не притронусь к оружию, я стреляю правой ногой, так что у этой татуировки есть более глубокое значение», – написал Стерлинг в Instagram.



Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

