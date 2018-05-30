ЕС надеется на быстрое и прозрачное расследование убийства журналиста Бабченко

Европейский Союз рассчитывает на проведение быстрого и прозрачного расследования и привлечение к ответственности виновных в убийстве журналиста Аркадия Бабченко. "Каждый раз, когда голос свободы жестоко заставляют молчать, появляется риск ослабления нашего общества и подрыва наших демократий.



Лучший способ почтить память Бабченко и его работы, а также решительно противодействовать любым попыткам нарушить наши общие основополагающие права - это провести быстрое и прозрачное расследование для привлечения виновных в этом преступлении к ответственности", - говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном представительством ЕС в Украине в среду.



В ЕС подчеркнули, что солидарны с журналистами и продолжат работать для их защиты и защиты их работы.



Дипломаты выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам А.Бабченко.

