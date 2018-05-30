В Одесской области запустили туристическую полицию

В Одесской области начала работу туристическая полиция.



Как сообщил заместитель главы МВД Украины Вадим Троян на брифинге в Одессе, запуск начался с работы двух полицейских станций в одесской Аркадии и в районе Затоки.



В общей сложности таких станций в области будет от 15 до 17. Службу в курортных районах будут нести полицейские и сотрудники Нацгвардии в количестве около 400 чел. В том числе патрулирование будет осуществляться на велосипедах, пешими патрулями и на плавсредствах.



В свою очередь, начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко уточнил, что туристической полиции придадут силы водолазного спецподразделения и беспилотных летательных аппаратов, которые будут вести аэроразведку и фиксировать правонарушения в курортных районах Одессы и области.



Все сотрудники, которых задействуют в работе туристической полиции, прошли дополнительные тренинги, в том числе обучение английскому языку.



Ранее начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин анонсировал создание туристической полиции в Одессе, Львове и Киеве.

