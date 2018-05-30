Следком РФ готов «помочь» Киеву в расследовании убийства Бабченко

Следственный комитет России готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идет об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко», — заявила она.



Петренко подчеркнула, что по российскому законодательству СК РФ полномочен расследовать преступления, совершенные против россиян, даже если они совершены иностранными гражданами на территории другого государства.

