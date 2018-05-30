Нардеп от НФ выступает за введение визового режима с РФ

Вопрос введения визового режима с Российской Федерацией необходимо вынести на голосование парламента, полагает народный депутат Украины Леонид Емец (фракция "Народный фронт").



"Введение визового режима с Россией - это часть нашего выживания: как государства в целом, так и каждого гражданина лично. Возможно, это не остановит профессионального убийцу, но точно облегчит его идентификацию. Какого черта, мы отказываемся от самозащиты!? Считаю, что этот вопрос надо выносить на голосование парламента и по фамилиям изучать тех, кто против", - написал Л.Емец на своей странице в Фейсбуке в среду.



Он подчеркнул, что "во время войны иметь открытые границы с врагом это маразм на уровне государственной измены".



Вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, работавший в Украине журналист А.Бабченко.



По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства – профессиональная деятельность А.Бабченко.



Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

