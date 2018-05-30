Супрун попросила Элтона Джона помочь политзаключенным украинцам

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун встретилась с известным певцом Элтоном Джоном, который приехал в Украину. Она попросила его помощи в освобождении политзаключенных.



О встрече с певцом, который много занимается благотворительностью, Супрун написала на своей странице в Фейсбуке. "Мы говорили о трансформации системы здравоохранения. Попросила также помочь на международном уровне отстаивать права украинцев, находящихся на оккупированных территориях, и требовать надлежащей медицинской помощи и освобождения пленников Кремля, содержащихся по политическим мотивам", – сообщила глава Минздрава.



"Украинцы, которые живут на оккупированных территориях и находятся в тюрьмах РФ, не имеют шанса получить медицинские услуги", – отметила она.



По словам Супрун, "на территории Крыма МОЗ РФ запретило заместительную поддерживающую терапию для пациентов, в результате чего они начинают снова употреблять наркотики, что приводит к передозировкам и самоубийствам".

