Внешняя декоммунизация в Украине почти завершилась - Вятрович

Украина почти полностью избавилась от символов коммунистического прошлого. Об этом заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович на брифинге в среду в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина". "Можно говорить, что в контексте избавления Украины от символов тоталитарного прошлого работа практически завершена. Практически - я так говорю из-за Киева, где до сих пор есть памятник Щорсу, на монументе Родины-матери - российский герб, который давно надо убрать, в Киеве до сих продолжаются дискуссии об отдельных переименованиях", - сказал он .

По словам Вятровича, масштабы работ по декоммунизации в стране "достаточно большие".



"Переименованы 987 населенных пунктов, 52 тыс. топонимов в самих населенных пунктах, демонтированы почти 2,5 тыс. памятников, из них 1,5 тыс. - это памятники Ленину. По количеству этих Ленинов на квадратный километр Украина была самой ленинизированной страной мира", - подчеркнул он.



Вместе с тем, руководитель института отметил, что "это лишь начало, потому что главная декоммунизация должна происходить на ментальном уровне".



"И в этом контексте одним из важнейших законов был закон об открытии архивов КГБ, который позволил понять всем желающим - чем был коммунистический режим. На сегодня главная задача властей - создать условия для дискуссий и для дальнейших исследований", - считает он.



Вятрович также отметил, что говорить об успешной декоммунизации в Украине можно будет лишь тогда, когда успешно завершатся все проводимые реформы.