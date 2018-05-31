Путин рассчитывает, что дело Скрипалей удастся предметно обсудить с Лондоном

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Москве удастся предметно обсудить так называемое дело Скрипалей с Лондоном. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Болгарии Бойко Борисовым.



"По Скрипалям мы [с Борисовым] не говорили, - подчеркнул он. - Надеюсь, мы когда-нибудь составим предметную дискуссию по этому вопросу с британскими нашими коллегами".



4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Пострадал также оказавший им помощь полицейский Ник Бейли. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество принадлежит типу "Новичок", которое якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

