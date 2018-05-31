Грызлов: нарушения Киевом режима прекращения огня в Донбассе создают угрозу "Минску"

Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев своими безответственными действиями ставит под вопрос возможность реализации минских соглашений.



"ВСУ продолжают систематически и грубо нарушать режим прекращения огня, чем создают реальную угрозу всему минскому процессу, - сказал он в среду журналистам после очередного заседания группы в Минске. - При том, что минские переговоры - это единственная площадка для ведения диалога между сторонами внутриукраинского конфликта".



По его словам, нарушения со стороны ВСУ в "серой зоне" и в зонах, где уже произошло разведение сил, а также в районах, прилегающих к контрольным пунктам въезда-выезда, фиксируют даже отчеты ОБСЕ.



"Этими действиями неприкрыто гордятся в СМИ и соцсетях не только рядовые участники, но и командиры отдельных формирований ВСУ, рассказывающие о нарушениях ими режима прекращения огня и минских соглашений, - продолжал полпред. - Российская делегация отмечает, что эти безнаказанные и даже поощряемые действия вновь и вновь демонстрируют реальное нежелание украинской стороны конфликта создать условия для урегулирования ситуации на базе минских соглашений".



Грызлов также сообщил, что Россия как посредник в разрешении этого конфликта обратилась к представителям Донбасса с просьбой не поддаваться на провокации противостоящей стороны.



"Единственным средством обеспечить безопасность является разведение сил от линии соприкосновения, - указал российский представитель. - Но этот процесс стопорится ВСУ, которые постоянно срывают этот процесс в Станице Луганской по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ".



По словам Глызлова, особым рискам подвержена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). "Складывается впечатление, что перед ВСУ поставили цель захватить этот важнейший инфраструктурный объект и отрезать водоснабжение прилегающих районов, неподконтрольных киевским властям, - заявил он. - В этой связи российская делегация предложила создать участок разведения сил вокруг ДФС, находящийся под особым контролем СММ ОБСЕ".



Для большей результативности работы, необходимо фиксировать обязательства сторон переговоров и контролировать их выполнение на каждой встрече Контактной группы, уверен полпред.



"Украинская сторона продолжает блокировать предметное обсуждение основы политического урегулирования - особого статуса Донбасса, который, согласно минским соглашениям, должен быть обеспечен украинским законом в рамках конституционной реформы на Украине, - напомнил Грызлов. - Украина блокирует вопрос о введении в действие амнистии участников гражданского противостояния на Донбассе с обеих сторон".



"Мы также призвали власти Украины не строить искусственные препятствия для обмена удерживаемых сторонами людей по принципу "всех на всех", чьи личности установлены и подтверждены", - сообщил российский полпред. "Все условия для такого обмена созданы", - подчеркнул он.

