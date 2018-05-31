СБУ похитила и пытала сотрудника РЖД
Работник одного из подразделений РЖД в Самарской области Евгений Петраш добровольно обратился в УФСБ по региону и рассказал о вербовке сотрудниками Службы безопасности Украины.
Мужчину похитили в августе 2016 года, когда он посещал родственников в Донецкой области. Под пытками его вынудили дать согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами, уточнили в ФСБ.
Петраш сообщил представителям СБУ о намерении вернуться в Россию через территорию самопровозглашенной ДНР и получил задание по сбору информации о военных объектах ополчения.
"Особое внимание уделялось фото- и видеодокументированию фактов возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в юго-восточных регионах Украины", — отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, по прибытии в Россию Петраш должен был следить за объектами железнодорожного транспорта Самарской области и докладывать в Киев о специальных и воинских перевозках.
Уточняется, что Петраш заданий СБУ не выполнял и никаких сведений Украине не передавал.
Испугавшись возможных обвинений в госизмене и шпионаже, мужчина обратился в ФСБ.
Проверка показала, что действия Петраша не нанесли ущерба безопасности России.
Служба безопасности Украины массово пытается вербовать россиян для шпионажа. Чаще всего объектами вербовки являются крымчане. В ФСБ отмечают, что подавляющее большинство граждан сообщают о подобных эпизодах в ведомство.