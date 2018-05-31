МИД РФ: Киев будет развивать провокацию с "покушением" на Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) будет развивать антироссийскую провокацию с "покушением" на журналиста Аркадия Бабченко для последующих обвинений в адрес Москвы. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.



"Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией".



"Дальнейшие действия СБУ понятны. Естественно, они будут продолжать развивать эту провокацию", - добавили в МИД РФ.

