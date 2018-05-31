Комиссар Совета Европы заявила об озабоченности арестом Вышинского

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что арест главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызывает глубокую озабоченность, сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).



"Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы", — приводятся ее слова на сайте СПЧ.

