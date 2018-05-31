Ума Турман в сериале Netflix найдет разгадку смерти своей дочери

Актриса Ума Турман снимется в новом сериале Netflix под названием "Chambers", продюсером которого станет Стивен Гейган (сценарист фильма "Траффик", режиссер "Сирианы", автор сериалов "Полиция Нью-Йорка", "Практика").



Новая мистическая драма расскажет о девушке, жизнь которой была спасена благодаря экстренной пересадке донорского сердца. Но вскоре у реципиента возникают новые необычные ощущения и навыки, и она предполагает, что виной всему - пересаженный орган. Пытаясь выяснить, кем была ее донор, девушка знакомится с матерью умершей - Нэнси. Ее и сыграет Ума Турман, сообщает Deadline.



Вместе они пытаются узнать причины внезапной смерти ее дочери, подозревая, что она вовсе не мертва. И чем ближе они подбираются к разгадке, тем больше умершая "проявляется" в той, кому она подарила жизнь.



Авторами сериала станут актриса и сценарист Леа Рэйчел и Акела Купер ("Американская история ужасов", "Трон: Восстание").



Когда появится на экранах первый сезон 10-серийной мистической драмы, не сообщается.





