Qualcomm представила чип для устройств виртуальной реальности

Многие существующие гарнитуры виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности работают под управлением процессоров компании Qualcomm, однако в них используются те же чипы, что и в смартфонах. Теперь же американская компания представила первый в своем роде чип, предназначенный исключительно для AR- и VR-гаджетов.



Как пишет The Verge, процессор, получивший название Snapdragon XR1, позволит удешевить выпуск гарнитур начального уровня, а первые устройства, оснащенные XR1, могут появиться в конце этого года или начале следующего.



В основе нового чипа лежат многоядерный центральный процессор и графический процессор, выполненные по архитектуре ARM. Кроме того, в нем есть специальный блок аппаратного ускорения нейросетевых алгоритмов, выполняемых на устройстве, сообщает N+1. XR1 поддерживает популярные фреймворки машинного обучения, такие как TensorFlow, ONNX, Caffe и Caffe2, а также Android Neural Networks API, появившийся в Android 8.0. Предполагается, что это позволит использовать нейросетевые алгоритмы обработки изображений на устройстве с меньшими затратами энергии.









Snapdragon XR1 поддерживает вывод 4K-изображения с частотой до 60 кадров в секунду и способен работать с двумя экранами. Кроме того, чип может отслеживать движения по шести степеням свободы (перемещения вдоль трех осей и вращение вокруг них). Наконец, XR1 поддерживает функцию моделирования восприятия звука, позволяющую имитировать направление звука от виртуальных объектов.



В Qualcomm отмечают, что флагманский мобильный процессор компании Snapdragon 845 по своим возможностям превосходит новинку, которая предназначена для сравнительно простых устройств, ориентированных в первую очередь на просмотр видео, а не на игры. Тем не менее в будущем Qualcomm может выпустить более продвинутые чипы в новой линейке.

